В ГПС Азербайджана состоялось совещание по итогам служебно-боевой деятельности (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:29)

БАКУ /Trend/ - 14 декабря состоялось отчетное совещание Государственной пограничной службы Азербайджана по итогам служебно-боевой деятельности в 2023 году.

Об этом в четверг Trend сообщили в ГПС.

На совещании начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев особо подчеркнул, что в результате грандиозных мероприятий, проведенных под руководством величайшего полководца в истории Азербайджана, Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, 2023 год имеет исключительное значение для истории азербайджанской государственности и ознаменован полным восстановлением территориальной целостности страны.

Было отмечено, что эти достижения были достигнуты благодаря последовательной реализации идей гениального лидера Гейдара Алиева в области пограничной охраны, а также благодаря высочайшему вниманию победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева к вопросам охраны государственной границы.

Ознакомление Президента Азербайджанской Республики, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева с условиями, созданными в комплексе Отдельной пограничной дивизии "Газах" Пограничных войск Государственной пограничной службы 7 августа 2023 года, награждение двух офицеров Государственной пограничной службы высшим воинским званием "генерал-майор", награждение сотрудников ГПС орденами и медалями за отвагу и отличие на службе было встречено личным составом с большим воодушевлением.

На мероприятии было отмечено выполнение на высоком уровне задач, поставленных Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым перед ГПС Азербайджана. Среди серьезных достижений особо выделено проведение уникальной операции, завершившейся созданием пункта пропуска "Лачин" через государственную границу, имеющего решающее значение для прекращения армянского сепаратизма на территории страны, а также выполнение ГПС в полном объеме боевых задач в ходе локальных антитеррористических мероприятий.

Также в числе основных достижений Государственной пограничной службы в 2023 году отмечено:

- обезвреживание вражеских снайперов, боевого поста и пункта дислокации в ответ на провокацию противника, во время которой 15 июня в результате огня, открытого с территории Республики Армения, был ранен пограничник, несущий службу на пункте пропуска "Лачин" государственной границы;

- задержание 489 человек за нарушение государственной границы, 10 689 человек - за нарушение пограничного режима, 3 609 человек- находившихся в розыске, 252 человек - по поддельным документам, 4 человек - по чужим документам, 4 человек - пытавшихся нелегально пересечь государственную границу через пункты пропуска, но задержанных в результате бдительности пограничников;

- выявление восьми человек, подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами в целях разведывательно-подрывной деятельности против Азербайджана, в рамках борьбы с терроризмом - задержание семи человек, воевавших за рубежом, обезвреживание 21 ОПГ, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков, трех ОПГ - контрабандой, пяти ОПГ - нелегальной миграцией;

- предотвращение в течение года незаконного перевоза через государственную границу 2 тонн 95 килограммов 338 граммов наркотических средств, контрабанды стоимостью 51 миллион 14 тысяч 753 маната, уничтожение 36 тонн 222 кг растений, содержащих наркотические средства;

- строительство новых дорог на 150 километрах на освобожденных от оккупации территориях, капитальный ремонт 354 км дорог, закладка специальных валов для безопасности движения на 7,1 км;

- очистка территории площадью 2 661 гектар от мин и неразорвавшихся боеприпасов, обезвреживание 1 598 противопехотных, 1 763 противотанковых мин, 518 неразорвавшихся боеприпасов.

На отчетном совещании были заслушаны доклады руководителей воинских объединений Государственной пограничной службы, оценена служебная деятельность подведомственных структур, доведены до сведения личного состава основные задачи и поручения, стоящие перед Государственной пограничной службой в 2024 году.

Было особо подчеркнуто, что азербайджанские пограничники готовы с честью и гордостью выполнять каждое поручение Президента Азербайджанской Республики, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

В конце совещания военнослужащим, отличившимся на службе, были вручены государственные награды.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!