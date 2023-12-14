Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Россия готова принять следующий раунд переговоров между Азербайджаном и Арменией - Мария Захарова

Политика Материалы 14 декабря 2023 20:00 (UTC +04:00)
Россия готова принять следующий раунд переговоров между Азербайджаном и Арменией - Мария Захарова

Читайте Trend в

Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Российская сторона подтверждает предложение организовать очередной раунд переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном в самое ближайшее время.

Как передает в четверг Trend, об этом в официальном комментарии сказала представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Подтверждаем свое предложение организовать очередной раунд переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном в самое ближайшее время в России", - заявила она.

Захарова подчеркнула необходимость вернуться к трехсторонним переговорам и добавила, что Россия "считает крайне опасными попытки дезавуировать трехсторонние договоренности лидеров РФ, Азербайджана и Армении".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Лента

Лента новостей

Читать все новости