США приветствуют продуктивную роль Турции в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией - Госдеп

БАКУ/Trend/ - США приветствуют продуктивную роль Турции в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Trend, об этом на брифинге сказал пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.

"Эта тема является частью всех обсуждений между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Это то, что они регулярно обсуждают. Мы приветствуем продуктивную роль Турции в этом вопросе. Мы согласны со словами министра иностранных Турции дел о том, что мир возможен. США поддерживают прямые переговоры между двумя сторонами для достижения этого", - сказал он.

Отметим, что находящийся сегодня с визитом в Азербайджане Хакан Фидан заявил в ходе брифинга, что последующий период должен стать началом стабильности на Южном Кавказе.

"Дальнейший путь следует продолжать мирно. Отношения Турции с Арменией наладятся, после того, как нормализуются отношения между Азербайджаном и Арменией. Мы поддерживаем обсуждения между Азербайджаном и Арменией в направлении нормализации отношений, и готовы выполнить любые поставленные перед нами задачи", - сказал Х.Фидан.