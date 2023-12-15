Президент Ильхам Алиев: Общественность с одобрением воспринимает реализуемые меры по укреплению кадрового резерва с точки зрения укрепления общественного авторитета профессии педагога

БАКУ/Trend/ - Общественность с одобрением воспринимает реализуемые меры по укреплению кадрового резерва с точки зрения компетентности, укрепления общественного авторитета профессии педагога и оценки деятельности учителя.

Как сообщает в пятницу Trend об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, направленном к участникам XVI съезда учителей Азербайджана, который стартовал сегодня в Баку.

"За период, прошедший с начала реализации «Государственной стратегии по развитию образования в Азербайджанской Республике», расширилось внедрение инновационных инициатив на всех этапах и уровнях образования. Особое внимание постоянно уделяется совершенствованию управления в системе образования в соответствии с передовым мировым опытом, продвижению наших университетов в международных рейтинговых таблицах, углублению интеграции образования и науки. Общественность с одобрением воспринимает реализуемые меры по укреплению кадрового резерва с точки зрения компетентности, укрепления общественного авторитета профессии педагога и оценки деятельности учителя.

Существенный вклад в процесс подготовки конкурентоспособного человеческого капитала вносит то, что система образования Азербайджана базируется на прогрессивных международных стандартах. Наше государство оказывает всю необходимую поддержку нашей талантливой молодежи для обучения в известных высших учебных заведениях зарубежных стран", - говорится в обращении.