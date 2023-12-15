Состоялось заседание правления партии "Ени Азербайджан" (Дополнено и изменен заголовок)

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БАКУ /Trend/ - 15 декабря было проведено расширенное заседание правления партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Как сообщает в пятницу Trend, в мероприятии, организованном в Центре Гейдара Алиева в Баку, приняли участие члены правления ПЕА, члены партии и другие лица.

В начале минутой молчания была почтена память великого лидера Гейдара Алиева и героических шехидов, отдавших свои жизни за свободу земель Азербайджана, прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Затем заместитель председателя ПЕА – руководитель Центрального аппарата партии Тахир Будагов подробно проинформировал участников о повестке дня заседания. Он заявил, что Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева за последние 20 лет добился впечатляющих успехов.

"На 7 февраля следующего года назначены внеочередные президентские выборы. Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева за последние 20 лет добился грандиозных успехов и исторической победы. Продолжение этой победы зависит от следующих выборов", - добавил Т.Будагов.

Заместитель председателя ПЕА, заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов отметил, что решение о выдвижении кандидатуры Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах должно быть принято единогласно.

"Принятое сегодня решение будет не только выдвижением кандидата в президенты от ПЕА, но и позицией азербайджанского народа. Решение о выдвижении кандидатуры Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах должно быть принято единогласно", - добавил А.Ахмедов.

На мероприятии члены правления ПЕА – Таир Миркишили, Муса Гулиев, Кямал Джафаров, Бахар Мурадова, Мубариз Гурбанлы и другие лица рассказали о работе, проводимой в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева.

После выступлений кандидатура Ильхама Алиева была выдвинута на внеочередные президентские выборы, которые пройдут 7 февраля 2024 года, и решение было принято единогласно.

Затем заместитель председателя ПЕА – руководитель Центрального аппарата партии Тахир Будагов и заместитель председателя партии Али Ахмедов были назначены полномочными представителями ПЕА на внеочередных президентских выборах.

Заместитель руководителя Центрального аппарата партии Ахлиман Тагиев назначен полномочным представителем по финансовым вопросам.

Решение о создании избирательного штаба партии также было вынесено на голосование и утверждено.

На этом заседание завершилось.