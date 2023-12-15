Президент Ильхам Алиев: Международное сообщество – это все страны мира, и эти страны единогласно выразили свою большую поддержку Азербайджану

БАКУ/Trend/ - В ряде случаев на Западе искажается понятие международного мира, международного сообщества. Международное сообщество – это не 30-40 стран. Международное сообщество – это все страны мира, и эти страны единогласно выразили свою большую поддержку Азербайджану. Это происходит не первый раз.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 декабря на совещании в связи с проведением в следующем году в нашей стране 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29.

«В течение четырех лет мы успешно председательствуем в Движении неприсоединения, и здесь наше председательство стало возможным благодаря поддержке 120 стран. Наше председательство даже было продлено на один год. Уже это было отличным показателем. 120 стран мира выразили Азербайджану свою поддержку. На сей же раз эту поддержку выразили все страны мира», - отметил глава государства.