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Завтра состоится заседание ЦИК Азербайджана

Политика Материалы 15 декабря 2023 13:51 (UTC +04:00)
Завтра состоится заседание ЦИК Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Завтра состоится очередное заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.

Об этом в пятницу Trend сообщили в ЦИК.

На заседании будет рассмотрен ряд вопросов, связанных с внеочередными президентскими выборами.

Напомним, что 7 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане. Согласно распоряжению, 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.

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