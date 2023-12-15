Подписаны документы между Азербайджаном и ОАЭ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 15 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда Хасана ас-Сувайди.

Как сообщает Trend, затем состоялась церемония подписания документов.

Между Азербайджанским инвестиционным холдингом и Холдинговой компанией развития Абу-Даби было подписано Рамочное соглашение о совместных инвестициях.

Соглашение подписали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Хасан ас-Сувайди.

Между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерством инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов был подписан Меморандум о взаимопонимании по инвестиционному сотрудничеству в проектах дата-центров.

Меморандум подписали министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и министр инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Хасан ас-Сувайди.