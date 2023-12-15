Джейхун Байрамов выступил на заседании Совета министров иностранных дел стран ОЭСР

БАКУ /Trend/ - 15 декабря 2023 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на 47-м заседании Совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЭСР), прошедшем в формате видеоконференции.

Об этом Trend сообщили в МИД Азербайджана.

Поздравив братскую Турецкую Республику, председательствующую в ОЭСР в течение 2023 года, с успешным и динамичным председательством, министр Джейхун Байрамов отметил, что усилия Турции по трансформации ОЭСР в организацию, ориентированную на практическое сотрудничество и конкретные проекты, заслуживают похвалы.

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