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Подписаны документы между Азербайджаном и ОАЭ (ОБНОВЛЕНО) (ФОТО)

Политика Материалы 15 декабря 2023 16:45 (UTC +04:00)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:30)

БАКУ /Trend/ - 15 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда Хасана ас-Сувайди.

Как сообщает Trend, затем состоялась церемония подписания документов.

Между Азербайджанским инвестиционным холдингом и Холдинговой компанией развития Абу-Даби было подписано Рамочное соглашение о совместных инвестициях.

Соглашение подписали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Хасан ас-Сувайди.

Между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерством инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов был подписан Меморандум о взаимопонимании по инвестиционному сотрудничеству в проектах дата-центров.

Меморандум подписали министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и министр инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Хасан ас-Сувайди.

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