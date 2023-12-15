В настоящее время на Южном Кавказе созданы благоприятные условия для миростроительства - Джейхун Байрамов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 15 декабря 2023 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на 47-м заседании Совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЭСР), прошедшем в формате видеоконференции.

Об этом в пятницу Trend сообщили в МИД Азербайджана.

Поздравив братскую Турецкую Республику, председательствующую в ОЭСР в течение 2023 года, с успешным и динамичным председательством, Джейхун Байрамов отметил, что усилия Турции по трансформации ОЭСР в организацию, ориентированную на практическое сотрудничество и конкретные проекты, заслуживают похвалы.

В ходе выступления была подчеркнута важность подведения итогов экономической повестки дня ОЭСР, которая определит ее приоритеты на ближайшие годы, в частности, деятельность по расширению транспорта и связей.

Было подчеркнуто, что Азербайджан предпринимает практические шаги в области развития транспорта и коммуникаций на Южном Кавказе, работа в этом направлении, в свою очередь, будет способствовать расширению возможностей Среднего коридора. Было отмечено, что в этой области страна тесно сотрудничает с партнерами из Центральноазиатского и Черноморского регионов в направлении цифровизации транзитных потоков, а также реализации проекта "Цифровой Шелковый путь".

Говоря о важности расширения проекта Южного газового коридора в сфере энергетической безопасности, Джейхун Байрамов отметил, что развитие сферы "зеленой энергии" в этом направлении является приоритетом для страны.

Добавив, что в течение следующего года Азербайджан примет конференцию сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР29), министр сказал, что страна мобилизует все усилия, чтобы данное мероприятие внесло свой вклад в предотвращение глобального изменения климата.

Проинформировав участников о текущей ситуации на Южном Кавказе в постконфликтный период, о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, Джейхун Байрамов упомянул, что в настоящее время в регионе создаются благоприятные условия для миростроительства, а также возможности для взаимовыгодного сотрудничества в рамках организации. Еще раз была подчеркнута решимость Азербайджана продвигать нормализацию и мирный процесс с Арменией.

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