Двери формата "3+3" по-прежнему открыты для Грузии - замглавы МИД России

БАКУ /Trend/ - Двери формата "3+3", включающего Азербайджан, Армению, Грузию, Россию, Турцию и Иран, по-прежнему доступны для Грузии, при условии, что республика выразит готовность присоединиться.Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Галузин, передает Trend.

"Для наших грузинских соседей двери всегда открыты в формате "3+3". Когда и если они почувствуют себя готовыми к участию в этом формате, все остальные пять стран, я, в общем, уверен, будут это приветствовать, собственно", - отметил Галузин. Он также подчеркнул, что Россия продолжает активно участвовать в этом формате, подчеркивая важность регионального сотрудничества для решения региональных проблем.