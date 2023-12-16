"Олимпийская" провокация ANCA против Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Армянский национальный комитет Америки (ANCA) в очередной раз совершает провокационные действия против Азербайджана, пытаясь политизировать спорт своими абсурдными и необоснованными заявлениями, сообщает Trend.

Так, на странице ANCA размещена публикация, в которой Международный Олимпийский комитет призывается к тому, чтобы не приглашать Азербайджан для участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже из-за так называемого «геноцида» армянских жителей Карабаха.

Это не первая и, к сожалению, не последняя провокация ANCA против Азербайджана с использованием таких смехотворных «аргументов». В какой только сфере, перед какими только мероприятиями армяне не использовали этот «излюбленный» ими и ничем не обоснованный довод против Азербайджана и каждый раз результат один и тот же - провал.

А что касается данных Игр, если какую-то страну и надо не допускать к ним, то это - Армению, представители которой не раз совершали провокационные действия во время спортивных мероприятий. Не говоря уже о том, что были разговоры о бойкоте самого этого мероприятия.