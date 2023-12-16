В Ханкенди будет создан избирательный участок (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Один из первых избирательных участков на освобожденных от армянской оккупации территориях будет создан в Ханкенди.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов на состоявшемся сегодня заседании Центральной избирательной комиссии.

Он отметил, что избирательные участки также будут созданы в Ходжалы, Аскеране, Агдере и на других освобожденных территориях.

Напомним, что 7 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане. Согласно распоряжению, 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.

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