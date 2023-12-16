На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана будут созданы 26 избирательных участков (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - На освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана предполагается создание 26 избирательных участков по 9 избирательным округам.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии.

Он отметил, что есть необходимость в создании 20 избирательных участков и по другим 7 округам.

Напомним, что 7 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане. Согласно распоряжению, 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.

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