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Президент Ильхам Алиев направил письмо соболезнования в связи с кончиной Эмира Кувейта

Политика Материалы 16 декабря 2023 19:00 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев направил письмо соболезнования в связи с кончиной Эмира Кувейта

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо соболезнования Эмиру Государства Кувейт Шейху Мишаалю аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху.

Как сообщает Trend, в письме соболезнования главы государства говорится: «С чувством глубокой скорби восприняли известие о кончине Вашего брата – Эмира Государства Кувейт Шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха.

В эти тяжелые минуты разделяю Ваше горе, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, всем членам Вашей семьи, дружественному народу Государства Кувейт.

Аллах рехмет элясин!».

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