Президент Ильхам Алиев направил письмо соболезнования в связи с кончиной Эмира Кувейта

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо соболезнования Эмиру Государства Кувейт Шейху Мишаалю аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху.

Как сообщает Trend, в письме соболезнования главы государства говорится: «С чувством глубокой скорби восприняли известие о кончине Вашего брата – Эмира Государства Кувейт Шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха.

В эти тяжелые минуты разделяю Ваше горе, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, всем членам Вашей семьи, дружественному народу Государства Кувейт.

Аллах рехмет элясин!».