Подписание французскими мэрами обращения против проведения COP29 в Азербайджане является политической клоунадой - Община Западного Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На фоне договоренностей, достигнутых между Азербайджаном и Арменией в ходе прямых переговоров 7 декабря 2023 года, в том числе поддержки Арменией кандидатуры Азербайджана в COP29, подписание французскими мэрами подобного обращения является политической клоунадой.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

"Группа французских общественно-политических деятелей, потерявших чувство стыда, выступила с нелепым обращением в знак протеста против решения о проведении в 2024 году в Азербайджане климатический саммит ООН (COP29). Это еще раз демонстрирует расистскую, исламофобскую и азербайджанофобскую природу французского общества.

Авторам обращения, клевещущим на Азербайджан и путающим нашу страну, которая всегда действует в соответствии с международным правом, с Францией, кажется, что важные международные мероприятия должны проводиться только в определенной группе стран, называющих себя "международным сообществом". Чувствуется, что им до сих пор не удалось избавиться от колониального и крестоносного менталитета.

Среди подписавших расистское обращение, есть такие "знакомые" лица, как Анн Идальго, Валери Пекресс и Бруно Ретайо. Ровно два года назад, будучи кандидатом в президенты Франции, Валери Пекресс вместе с единомышленником Бруно Ретайо нелегально въехали в Карабах для встречи с Араиком Арутюняном и Давидом Бабаяном, которые сейчас пьют чай в тюрьме в Баку и ждут решения азербайджанского суда. А Анн Идальго в этом году приехала с "гуманитарным" грузовым караваном к Лачинской дороге и устроила дешевое шоу с крокодильими слезами.

Вместо этого, Анн Идальго следовало бы заняться подготовкой находящегося в плачевном состоянии Парижа к Олимпийским играм.

Подобные шаги против Азербайджана тщетны. Время показало, что оказываемая Францией Армении помощь заключается лишь в том, чтобы присвоить звание почетного гражданина Парижа нескольким карабахским армянам",- говорится в заявлении общины.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!