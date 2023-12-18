Крайне важно продолжать конструктивный диалог для мира между Азербайджаном и Арменией – Али Асадов

БАКУ/Trend/ - Крайне важно продолжать конструктивный диалог для мира между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов в ходе заседания Совета глав правительств Содружества независимых государств в Москве.

«Хотел бы еще раз выразить твердую решимость Азербайджана продолжать усилия по укреплению мира и безопасности в регионе. С учетом недавних позитивных сигналов, считаем крайне важным продолжение конструктивного диалога на этом направлении», - сказал он.

По словам Асадова, рациональное использование возникшей исторической возможности позволит достичь долгожданного мира в регионе, даст всем людям региона надежду на мирное и безопасное сосуществование.

Отметим, что заседание проходит в центре ВДНХ (Выставка достижений народного хозяйства) в Москве. Перед началом заседания премьер-министры стран СНГ ознакомились с международным выставочным форумом "Россия", открывшимся в выставочном центре ВДНХ.

На выставочном форуме демонстрируется путь развития регионов России, новые технологии производства страны.