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Президент Ильхам Алиев утвердил подписанный с Ираком Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере туризма

Политика Материалы 18 декабря 2023 15:54 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев утвердил подписанный с Ираком Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере туризма

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере туризма между Государственным агентством по туризму Азербайджанской Республики и министерством культуры, туризма и исторических памятников Республики Ирак".

Как сообщает в понедельник Trend, согласно указу, утвержден "Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере туризма между Государственным агентством по туризму Азербайджанской Республики и министерством культуры, туризма и исторических памятников Республики Ирак", подписанный 20 ноября 2023 года в городе Баку.

После вступления в силу Меморандума о взаимопонимании, указанного в настоящем указе, Государственное агентство по туризму Азербайджанской Республики должно обеспечить реализацию его положений.

Министерство иностранных дел должно направить уведомление Правительству Республики Ирак о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Меморандума о взаимопонимании.

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