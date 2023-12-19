Азербайджан готов рассматривать все заявки по реинтеграции от армян - Хикмет Гаджиев (дополнено)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан готов рассматривать все соответствующие заявки армян по вопросу реинтеграции.

Как передает Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева в интервью BBC World.

"Армения на протяжении всех лет оккупации проводила этнические чистки против азербайджанцев. Один миллион азербайджанцев по-прежнему являются беженцами и вынужденными переселенцами. Азербайджан находится в процессе возвращения одного миллиона беженцев и вынужденных переселенцев в свои дома, и они были лишены этого права более 30 лет. Однако, тем временем, были армяне, которые решили покинуть Карабах, несмотря на то, что мы призывали их остаться. Азербайджан обеспечивает все возможности, включая безопасность, для их возвращения. По этой причине мы создали специальный электронный портал для подачи заявок на получение гражданства. Во-первых, мы должны определить, что для возвращения армян должна существовать надлежащая правовая база. Одним из основных предварительных условий здесь является принятие гражданства Азербайджана и проживание в соответствии с законами и нормативными актами Азербайджана. По этой причине, и мы ясно дали понять, что в каждом конкретном случае мы готовы рассмотреть и обработать все соответствующие юридические заявления", - сказал он.

По словам Гаджиева, в настоящее время между Азербайджаном и Арменией продолжаются переговоры на дипломатическом уровне.

"Азербайджан готов заключить мирный договор с Арменией. По этой причине Азербайджан также предложил пять основополагающих принципов и текст мирного договора. В настоящее время между Арменией и Азербайджаном существуют дипломатические обязательства в рамках прямых переговоров. Я считаю, что Армении и Азербайджану удалось удивить мир позитивной повесткой дня. Седьмого декабря две страны выступили с совместным заявлением, в котором выразили намерение продвигать мирную повестку дня и осуществлять меры укрепления доверия", - сказал помощник президента.

Он отметил, что последние три месяца можно считать самым спокойным периодом в истории армяно-азербайджанских отношений с момента обретения независимости двумя странами.

"Нет ни войны, ни зверств, ни конфронтации, солдаты возвращаются в свои казармы. На местах был обеспечен относительный мир. Сейчас настало время преобразовать его в длительный мир, включая подписание мирного договора", - отметил Гаджиев.