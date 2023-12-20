Лица, состоящие на профилактическом учете, уже взяты под наблюдение - МВД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Для проведения выборов в Азербайджане осуществляются необходимые меры по обеспечению общественного порядка.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил заместитель министра внутренних дел Азербайджана, генерал-лейтенант полиции Исмет Алиев на совещании в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) для председателей окружных избирательных комиссий.

Он отметил, что принимаются необходимые меры, чтобы помешать силам, которые попытаются учинить препятствия проведению выборов.

"Ситуация в административных районах и вокруг избирательных участков в день голосования будет взята под контроль. Проводится соответствующая работа по охране окружных и избирательных участков", - подчеркнул замминистра.

По его словам, лица, состоящие на профилактическом учете, уже взяты под наблюдение.

"Также проводятся мероприятия по изъятию незаконного оружия", - добавил он.

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