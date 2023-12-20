Обнародована повестка очередного заседания парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Обнародована повестка заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое состоится 22 декабря.

Как сообщает Trend, в повестку вошли 27 вопросов.

Это следующие вопросы:

1. Законопроект об утверждении "Соглашения о воздушном сообщении между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Ирак".

2. Законопроект "Об авиации" (третье чтение).

3. Законопроект о внесении изменений в закон "О бухгалтерском учете" (третье чтение).

4. Законопроект о внесении изменений в законы "О полиции", "О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" и "Об общем образовании" (третье чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в закон "О судебно-экспертной деятельности" (третье чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в закон "О страховании от безработицы" (третье чтение).

9. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (третье чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в Кодекс о торговом судоходстве (третье чтение).

11. Законопроект о внесении изменений в Миграционный кодекс (третье чтение).

12. Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс (третье чтение).

13. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (третье чтение).

14. Законопроект о внесении изменений в закон "О морских портах" (третье чтение).

15. Законопроект о внесении изменений в закон "О национальной безопасности" (третье чтение).

16. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственной пошлине" (третье чтение).

17. Законопроект о внесении изменений в законы "О бухгалтерском учете" и "О государственной тайне" (третье чтение).

18. Законопроект о внесении изменений в законы "О статусе военнослужащих", "Об утверждении Положения о прохождении военной службы", "О трудовых пенсиях" и "О воинской обязанности и военной службе" (третье чтение).

19. Законопроект о внесении изменений в закон "Об электроэнергетике".

20. Законопроект о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс.

21. Законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс (второе чтение).

22. Законопроект о внесении изменений в закон "О медиации" (второе чтение).

23. Законопроект о внесении изменений в закон "О прокуратуре" (второе чтение).

24. Законопроект о внесении изменений в закон "Об утверждении, вступлении в силу Градостроительного и строительного кодекса Азербайджанской Республики и связанном с этим правовом регулировании" (второе чтение).

25. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственной пошлине" (второе чтение).

26. Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, законы "Об утверждении Устава внутренней службы Вооруженных сил Азербайджанской Республики" и "Об информации, информатизации и защите информации" (второе чтение).

27. Законопроект о внесении изменений в "Положение о прохождении военной службы", утвержденное законом Азербайджанской Республики № 377 от 3 октября 1997 года (второе чтение).

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