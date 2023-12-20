Задача Запада никаким образом не связана с нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией - Мария Захарова

БАКУ /Trend/ - Задача Запада никаким образом не связана с нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает в среду Trend, об этом сказала представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга, комментируя появление, а затем удаление Армении и Азербайджана из числа стран, поддержавших решение ЕС о продлении на три года, до 8 декабря 2026 года, европейского «списка Магнитского».

«В первоначальной версии в списке третьих стран фигурировали Азербайджан и Армения. Однако через некоторое время они оттуда чудесным образом исчезли. Конечно, на мой взгляд, этот вопрос было бы правильнее адресовать брюссельским фокусникам, потому, что это действительно какая-то магия. Это жонглирование различными версиями своих документов. Что касается нашей оценки, все потуги Брюсселя придать своим антироссийским рестрикциям вид соответствия международным нормам за счет подтягивания всеми правдами и неправдами к своим санкционным мерам третьих стран – это пустое, неконструктивное, бесперспективное занятие. Односторонние ограничительные меры ЕС, принимаемые в обход Совета безопасности ООН, являются грубым нарушением норм международного права», - сказала она.

Захарова отметила, что история с появлением, а затем исчезновением Азербайджана и Армении из списка стран поддерживающих правочеловеческие санкции ЕС – это яркий пример и неоколониального мышления в политике Брюсселя и того, что непосредственно хочет западное сообщество от влезания в процесс урегулирования отношений между странами.

«Единственная цель и задача никаким образом не связана с урегулированием и нормализацией отношений между Арменией и Азербайджаном, урегулированием последствий длительного кризиса. А это только желание в очередной раз занять какую-то антироссийскую точку», - добавила она.

По ее словам, попытками заставить соседей РФ следовать санкционному, в том числе антироссийскому курсу, ЕС просто уже идет на все, на что только можно, включая прямой подлог.

«Я считаю, что это не опечатка, а прямой подлог», - сказала Захарова.