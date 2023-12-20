В РФ ожидают визита Пашиняна в Санкт-Петербург - Мария Захарова

БАКУ /Trend/ - В РФ ожидают визита Пашиняна в Санкт-Петербург.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова.

«Мы исходим из того, что премьер-министр Армении Никол Воваевич Пашинян воспользуется приглашением Президента РФ и приедет 25-26 декабря в Санкт-Петербург, где примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и традиционной предновогодней встрече глав государств-участников СНГ», - сказала Захарова.

По ее словам, там можно было бы поднять все интересующие вопросы.

«А наша позиция по всем аспектам армяно-азербайджанской нормализации неоднократно и подробно излагалась и Президентом страны и главой МИД», - добавила Захарова.

Она подчеркнула, что Россия готова неизменно решать все вопросы с Ереваном в спокойном, профессиональном и партнёрском ключе.