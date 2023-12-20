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На состоявшемся съезде КПА Саттар Мохбалиев вновь избран председателем профсоюзов Азербайджана (Обновлено, изменен заголовок)

Политика Материалы 20 декабря 2023 17:03 (UTC +04:00)

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Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 10:52)

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялся внеочередной VI съезд Конфедерации профсоюзов Азербайджана (КПА).

Как сообщает в среду Trend, на съезде Саттар Мохбалиев вновь избран председателем КПА.

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БАКУ /Trend/ - Прошел внеочередной VI съезд Конфедерации профсоюзов Азербайджана (КПА).

Как сообщает в среду Trend, перед съездом руководство КПА и председатели организаций-членов почтили память великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения и возложили венки к его могиле. Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, на ее могилу были возложены цветы. Букеты цветов были возложены и на могилы выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева и известного врача, ученого Тамерлана Алиева.

Затем в Бакинском Конгресс-центре начался внеочередной VI съезд КПА.

Председатель КПА, вице-президент Международной конфедерации профсоюзов, Панъевропейского Регионального совета, Всеобщей конфедерации профсоюзов и организации профсоюзов тюркских государств, депутат Милли Меджлиса (парламент) Саттар Мохбалиев приветствовал участников и объявил съезд открытым.

Затем прозвучал государственный гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена память великого лидера Гейдара Алиева и азербайджанских шехидов.

В соответствии с регламентом был утвержден состав мандатной, редакционной и счетной комиссий съезда, а также члены секретариата и повестка дня.

В повестку дня съезда включены вопросы "О поддержке кандидатуры Ильхама Гейдара оглу Алиева на пост Президента Азербайджана", "О заявлении КПА", "О деятельности КПА в 2018-2023 годах", "Отчет ревизионной комиссии" и "Об избрании председателя КПА".

После заслушивания доклада мандатной комиссии с первым вопросом повестки дня - "Поддержка кандидатуры Ильхама Гейдара оглу Алиева на пост Президента Азербайджана" выступил председатель КПА Саттар Мохбалиев.

Он отметил, что основной задачей, стоящей перед профсоюзами, является защита социально-экономических прав, законных интересов работников и защита их интересов. И эффективная реализация этих работ тесно связана со стабильностью в стране, представительством демократических и профессиональных сил у власти.

"Большинству из нас известно, какое давление на нас оказывали силы у власти, какие незаконные шаги предпринимались в то время, когда создавалась Конфедерация. Все это закончилось с приходом к власти великого лидера Гейдара Алиева. Как и другие институты, права профсоюзов были восстановлены в соответствии с международными нормами, начали формироваться институты социального партнерства. Эту политику успешно продолжает глава нашего государства Ильхам Алиев. Поэтому, начиная с 2003 года, единым кандидатом профсоюзов на всех президентских выборах был Ильхам Алиев.

Уверен, что на внеочередных президентских выборах 7 февраля 2024 года, как всегда, победит демократия, поскольку азербайджанское общество цивильное и совершенное, наши граждане обладают высокой политической культурой. Наш народ, сохраняя свое непоколебимое единство, солидарность, проголосует за прогресс, развитие, сохранит власть в проверенных и надежных руках", - сказал Саттар Мохбалиев.

Говоря об экономических успехах Азербайджана за последние 20 лет и озвучив статистические цифры, он отметил, что в экономику Азербайджана вложено 310 миллиардов долларов США.

"Уровень бедности снизился до 5,5 процента. Ежегодные расходы государственного бюджета на социальное обеспечение выросли более чем в 20 раз, минимальная заработная плата - в 38 раз, среднемесячная заработная плата - в 12 раз, минимальная пенсия - в 14 раз, среднемесячная пенсия - в 18 раз, среднемесячная пенсия по возрасту - в 19 раз, пенсия по инвалидности - в 14 раз, а пенсия по случаю потери кормильца - в 19 раз. Ежегодные выплаты по пенсиям увеличились в 30 раз и достигли 6 миллиардов манатов, а средняя сумма адресной социальной помощи увеличилась в 11 раз", - подчеркнул председатель КПА.

По его словам, Отечественная война завершилась победой благодаря решимости Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, единству народа и силе азербайджанской армии.

"Как истинный полководец он обеспечил территориальную целостность Азербайджана. В настоящее время наш священный флаг с величием развевается на наших исконных и вечных землях - Шуше, Ходжалы, Гадруте, Ханкенди, Агдере. В настоящее время успешно продолжаются строительные работы, проводимые в Восточном Зангезуре и Карабахе. Бывшие вынужденные переселенцы возвращаются в свои родные земли почти каждый день", - также подчеркнул С.Мохбалиев.

Продолжая свою мысль, Саттар Мохбалиев отметил большую поддержку Президента Ильхама Алиева в достижениях и развитии профсоюзов за последние 20 лет:

"Всестороннее развитие Азербайджана также означает прогресс профсоюзов. За все это Президент Ильхам Алиев заслужил глубокое уважение и любовь каждого члена союза. Так, 1,5 миллиона членов профсоюза, объединившихся в конфедерацию, единогласно поддерживают на президентских выборах кандидатуру Ильхама Алиева, который обеспечил целостность нашей Родины, продвинул нашу страну в число передовых государств и заявляют, что будут голосовать за него на выборах. Мы видим светлое будущее нашего народа, успешное продолжение стратегии развития великого лидера Гейдара Алиева в руководстве Ильхама Алиева нашей страной", - добавил председатель.

Выступившие затем председатели организаций-членов КПА отметили мудрое руководство Президентом Ильхамом Алиевым Азербайджаном и заявили о необходимости поддержки его кандидатуры.

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БАКУ /Trend/ - Конфедерация профсоюзов Азербайджана заявила о поддержке кандидатуры Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил Саттар Мохбалиев.

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БАКУ /Trend/ - На внеочередном VI съезде Конфедерации профсоюзов Азербайджана (КПА) был избран новый председатель.

Как сообщает в среду Trend, Саттар Мохбалиев был переизбран председателем организации.

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10:52

БАКУ /Trend/ - Сегодня на внеочередном съезде Конфедерации профсоюзов Азербайджана (КПА) будут обсуждены пять вопросов.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил председатель профсоюзов Азербайджана Саттар Мохбалиев.

Он отметил, что первый вопрос - поддержка кандидатуры Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах.

"В съезде принимают участие 2 194 человека. Это 16 процентов участников. В конце, будет принято соответствующее решение", - отметил С.Мохбалиев.

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