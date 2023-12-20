В Баку выросла среднемесячная заработная плата педагогов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Баку выросла среднемесячная заработная плата педагогов.

Как сообщает в среду Trend, в 2023 году среднемесячная заработная плата учителей, работающих в общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования города Баку, составила 976 манатов.

Среднемесячная заработная плата педагогов-воспитателей, работающих в дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования города Баку, составила 612 манатов.

Отметим, что на днях министр науки и образования Эмин Амруллаев сообщил, что в общей сложности были внесены надбавки к заработной плате 32 тысячам учителей.

"24 тысячи учителей получают прибавку к заработной плате в размере 10 процентов, а 8 тысяч учителей - в размере 35 процентов. После аттестации в 2023 году каждый третий учитель получает зарплату в размере 1000 манатов и более. Сегодня 28 тысяч учителей получают зарплату до 500 манатов", - добавил министр.

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