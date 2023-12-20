Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева осмотрели территорию села Шушакенд Ходжалинского района (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 20 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побывали в Ходжалинском районе.

Как сообщает Trend, глава государства и первая леди осмотрели территорию древнего села Шушакенд района.

Отметим, что село Шушакенд было оккупировано армянскими вооруженными силами в 1992 году. Село было очищено от сепаратистов после антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных Азербайджанской армией в Карабахе 19-20 сентября 2023 года.

В селе, имеющем древнюю историю, согласно некоторым исследованиям, были размещены тюркоязычные племена, проживавшие в степях Северного Кавказа.

Территория села обладает туристическим и сельскохозяйственным потенциалом.