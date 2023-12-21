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Президент Ильхам Алиев: Проведение футбольного матча «Карабах» - MOİK в Ханкенди имеет огромный смысл

Политика Материалы 21 декабря 2023 14:05 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Проведение футбольного матча «Карабах» - MOİK в Ханкенди имеет огромный смысл

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Проведение этого футбольного матча (игра «Карабах» - MOİK - ред.) в Ханкенди имеет огромный смысл. Ханкенди – древний азербайджанский край. Это село было основано Карабахским ханом, а после этого азербайджанскими архитекторами и строителями на средства Азербайджанской Республики был создан крупный город.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 21 декабря во время выступления перед матчем между «Карабахом» Агдама и MOİK Баку в 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу на стадионе Ханкенди.

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