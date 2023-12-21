Президент Ильхам Алиев: Сегодня во всем Карабахском регионе развевается флаг Азербайджана, это большое историческое событие

БАКУ /Trend/ - Три месяца назад Ханкенди был освобожден от оккупации. В результате однодневной антитеррористической операции Азербайджан полностью восстановил свой государственный суверенитет. Сегодня азербайджанский флаг развевается во всем Карабахском регионе. Это большое историческое событие.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 21 декабря во время выступления перед матчем между «Карабахом» Агдама и MOİK Баку в 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу на стадионе Ханкенди.

«Эта история будет вечно жить в наших сердцах. Азербайджанский народ и азербайджанцы мира отныне будут вечно гордиться этой Победой», - сказал глава государства.