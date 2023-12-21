Президент Ильхам Алиев символически дал старт матчу "Карабах" - "MOİK" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня наша страна является свидетелем исторического события. В 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу на стадионе Ханкенди встречаются команды "Карабах" (Агдам) и "MOİK" (Баку).

Как сообщает в четверг Trend, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева пришли на стадион, чтобы посмотреть матч.

Выйдя на поле, глава государства встретился с футболистами и судьями, сфотографировался с ними на память.

После символического касания Президентом Ильхамом Алиевым мяча начался матч между "Карабахом" и "MOİK".