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Президент Ильхам Алиев символически дал старт матчу "Карабах" - "MOİK" (ВИДЕО)

Политика Материалы 21 декабря 2023 14:50 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев символически дал старт матчу "Карабах" - "MOİK" (ВИДЕО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Сегодня наша страна является свидетелем исторического события. В 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу на стадионе Ханкенди встречаются команды "Карабах" (Агдам) и "MOİK" (Баку).

Как сообщает в четверг Trend, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева пришли на стадион, чтобы посмотреть матч.

Выйдя на поле, глава государства встретился с футболистами и судьями, сфотографировался с ними на память.

После символического касания Президентом Ильхамом Алиевым мяча начался матч между "Карабахом" и "MOİK".

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