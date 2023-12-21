Машины разминирования азербайджанского производства устойчивы к взрывам - Самир Поладов

БАКУ/ Trend/ - Машины разминирования азербайджанского производства устойчивы к взрывам.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал заместитель председателя правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию Самир Поладов в ходе панельного выступления в рамках азербайджано-турецкого инвестиционного форума.

"Современные методы во многом развились благодаря разведке и дронам. Мы делаем некоторые улучшения в этой области. У Азербайджана есть собственное местное оборудование для разминирования. В прошлом году и этом мы испытали на реальном шахтном участке машины разминирования производства группы компаний "İmprotex". Поскольку противотанковые мины содержат больше взрывчатого вещества, они обладают большей разрушительной силой. Машины местного производства отличного качества, так как они устойчивы к таким взрывам", - подчеркнул он.

Отметим, что сегодня в Баку проходит азербайджано-турецкий инвестиционный форум.

В рамках форума будут рассмотрены возможности расширения азербайджано-турецкого сотрудничества по различным направлениям, подписаны инвестиционные соглашения и соглашения о сотрудничестве.

В мероприятии принимают участие более 600 представителей государственных учреждений и частного сектора из обеих стран.

В рамках форума проходят панельные сессии, охватывающие секторы инвестиций, торговли, сельского хозяйства, оборонной промышленности, "зеленой" энергетики, оздоровительного туризма.

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