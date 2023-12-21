Прошло внеочередное XXVI Генеральное собрание Азербайджанского общества Красного Полумесяца (ФОТО) (Дополнено и изменен заголовок)

Новость дополнена, добавлены подробности изменен заголовок (Первая версия была опубликована в 10:13)

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялось внеочередное XXVI Генеральное собрание Азербайджанского общества Красного Полумесяца.

Как сообщает в четверг Trend, президент Азербайджанского общества Красного Полумесяца (AzQAC), депутат Милли Меджлиса (парламент) Новруз Асланов открыл встречу вступительной речью и приветствовал участников.

Был исполнен государственный гимн, минутой молчания почтена память шехидов. Была представлена повестка дня заседания, и началось обсуждение вопросов данной повестки.

Председатель мандатной комиссии Шабан Шаев представил отчет комиссии и сообщил о достаточном количестве представителей Генерального собрания.

Исполнительный секретарь AzQAC Джейхун Мирзаев отчитался о деятельности и достижениях организации в течение 2018-2023 годов. В своем выступлении он рассказал о восстановлении деятельности AzQAC в Карабахской экономической зоне и о деятельности в рамках программы "Великое возвращение", а также подчеркнул важные факторы, которые в конечном итоге определяют будущие планы, долгосрочные цели и направления организации, поддерживают ее миссию и видение.

На мероприятии выступили координатор Бакинского регионального центра Рена Ибрагимова, заместитель председателя Агдамского районного отделения Фируза Алиева, председатель Физулинского районного отделения Рамиг Садыгов, которые пожелали успехов работе собранию.

Вице-президент AzQAC Гафар Аскерзаде в своем выступлении проинформировал об утверждении решений Управляющего совета.

Наряду с текущими вопросами, представители генсобрания единогласно приняли заявление о поддержке кандидатуры почетного члена Азербайджанского общества Красного Полумесяца Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах, которые состоятся 7 февраля 2024 года.

В завершение был исполнен гимн Азербайджанского общества Красного Полумесяца, тем самым XXVI внеочередное Генеральное собрание завершило свою работу.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!