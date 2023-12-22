Действия Бакинской инициативной группы внесут значительный вклад в процесс деколонизации - Аббас Аббасов

БАКУ /Trend/ - Действия Бакинской инициативной группы в этом году внесут значительный вклад в процесс деколонизации.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов в ходе конференции "Диалоги деколонизации: наследие, вызовы и прогресс".

Он отметил, что Бакинская инициативная группа успешно провела четыре международные конференции за последние три месяца.

"Я уверен, что наши коллективные усилия оставят неизгладимый след на пути к более справедливому и инклюзивному миру.

Благодарю вас за вашу преданность этому важному делу, и я с нетерпением жду диалога, который развернется в ходе этой конференции с участием наших спикеров. Давайте вместе строить будущее, в котором соблюдаются принципы справедливости, равенства и свободы от оков колониального наследия", - добавил А.Аббасов.

Отметим, что в Баку стартовала международная конференция "Диалоги деколонизации: наследие, вызовы и прогресс". Конференция организована Парламентской сетью Движения неприсоединения (ДН), Бакинской инициативной группой, и Молодежной организацией ДН (NAM Youth Organization).

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