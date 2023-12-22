В 2023 году на освобожденных территориях Азербайджана обнаружено 955 мин и 1405 неразорвавшихся боеприпасов - минобороны (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - С 1 января до 21 декабря 2023 года инженерно-саперными подразделениями на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана было обнаружено и обезврежено 234 противопехотных, 721 противотанковая мина и 1405 неразорвавшихся боеприпасов на территории до 6930 гектаров.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

"Проводимые инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии мероприятия по очистке освобожденных от армянской оккупации территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов продолжаются в плановом порядке.

Также в целях обеспечения безопасного движения колонн автомобилей и боевой техники по труднопроходимой скалистой местности со сложным рельефом были проложены новые пути обеспечения, усовершенствованы и восстановлены имеющиеся пути обеспечения.

Основные усилия направлены на очистку от мин и неразорвавшихся боеприпасов населенных пунктов, посевных площадей, дорог и объектов инфраструктуры.

Часть мин и неразорвавшихся боеприпасов, обнаруженных в Карабахском экономическом районе, в очередной раз была уничтожена методами подрыва и поджога в учебном центре "Гёдекбурун" Агдеринского района.

Надлежащие меры по инженерному обеспечению на освобожденных территориях будут продолжены в плановом порядке и в 2024 году", - говорится в сообщении ведомства.

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