Франция продолжает вести неоколониальную политику - Турал Гянджалиев

БАКУ /Trend/ - Франция продолжает вести неоколониальную политику.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Турал Гянджалиев в ходе конференции "Диалоги деколонизации: наследие, вызовы и прогресс"

"Неоколониализм и его последствия представляют серьезную угрозу для международных отношений и международного права. Франция, как бывшая колониальная держава, используя неоколониалистские инструменты, эксплуатирует и осуществляет незаконную торговлю ресурсами, принадлежащими коренному населению", - подчеркнул он.

По его словам, у Азербайджана есть опыт в борьбе с колонизацией, которым он хотел бы поделиться – общие история и опыт с теми народами, которые также были порабощены иностранным господством, пострадали от политики колониализма.

Отметим, что в Баку стартовала международная конференция "Диалоги деколонизации: наследие, вызовы и прогресс". Конференция организована Парламентской сетью Движения неприсоединения (ДН), Бакинской инициативной группой и Молодежной организацией ДН (NAM Youth Organization).

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