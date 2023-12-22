Милли Меджлис поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - 24 декабря - День рождения Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Сегодня Азербайджан является одним из самых славных государств. Мы гордимся своим государством. Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность, положив конец оккупации Карабаха и Восточного Зангезура.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявила председатель Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова на сегодняшнем заседании парламента.

Она отметила, что в основе всех этих успехов лежит дальновидная линия внутренней и внешней политики Президента Ильхама Алиева, который успешно продолжает политику великого лидера Гейдара Алиева.

"Президент Ильхам Алиев исключительными заслугами вписал свое имя золотыми буквами в историю Азербайджана.

Предлагаю направить Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю его дня рождения и пожелать ему новых успехов в его ценном деле", - добавила С.Гафарова.

Депутаты встретили предложение аплодисментами.