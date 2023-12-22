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Молодежная организация ДН активно способствовала процессу деколонизации - Лейла Гасанова

Политика Материалы 22 декабря 2023 11:20 (UTC +04:00)
Молодежная организация ДН активно способствовала процессу деколонизации - Лейла Гасанова

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Алёна Павленко
Алёна Павленко
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БАКУ /Trend/ - Молодежная организация Движения неприсоединения (ДН) принимала активное участие в содействии процессу деколонизации во время председательства Азербайджана в ДН.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала Генеральный секретарь молодежной организации Движение неприсоединения Лейла Гасанова в ходе конференции "Диалоги деколонизации: наследие, вызовы и прогресс"

По ее словам, посредством образовательной, информационной деятельности и содействия инклюзивному диалогу Молодежная организация ДН стремится ликвидировать давнее наследие колонизации.

"Особое внимание уделялось решению проблемы деколонизации во время председательства Азербайджана в Движении неприсоединения. В этот период были организованы многочисленные мероприятия, посвященные борьбе с неоколониализмом", - подчеркнула она.

Отметим, что в Баку стартовала международная конференция "Диалоги деколонизации: наследие, вызовы и прогресс". Конференция организована Парламентской сетью Движения неприсоединения (ДН), Бакинской инициативной группой, и Молодежной организацией ДН (NAM Youth Organization).

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