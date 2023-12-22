Военная оккупация Франции на африканском континенте ослабевает - представитель Французской Гвианы

БАКУ /Trend/ - Военная оккупация со стороны Франции на африканском континенте ослабевает.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал член Движения за социальное освобождение и деколонизацию Французской Гвианы Эдел Тадаль в ходе конференции "Диалоги деколонизации: наследие, вызовы и прогресс".

"Мы стремимся к полному суверенитету нашего народа. Сегодня постколониальное общество Гвианы представляет собой расколотое общество, намеренно не структурированное существующей колониальной системой. Одной из основных задач для нашего народа является воссоединение со своей культурой. Это может включать в себя поощрение различных инициатив, особенно со стороны культурных ассоциаций. Эти действия помогают пробудить людей на физическом, умственном и духовном уровнях. Это первый шаг к возмещению ущерба и дальнейшему движению в направлении деколонизации", - сказал Тадаль.

По его словам, важно продолжать развивать навыки и знания, особенно среди молодежи, поскольку молодежь – будущее страны.

Тадаль добавил, что сегодня Франция путем предложения профессиональной подготовки стремится завербовать молодежь Гвианы, чтобы в конечном итоге они попали во французскую армию.

Отметим, что в Баку стартовала международная конференция "Диалоги деколонизации: наследие, вызовы и прогресс". Конференция организована Парламентской сетью Движения неприсоединения (ДН), Бакинской инициативной группой, и Молодежной организацией ДН (NAM Youth Organization).