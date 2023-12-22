В прокуратуре Абшеронского района проведен "День открытых дверей" (Дополнено)

Новость обновлена, добавлены подробности и изменен заголовок (Первая версия была опубликована в 10:21)

БАКУ /Trend/ - В продолжение ряда мероприятий, проводимых в Азербайджанской Республике в связи с объявлением 2023 года “Годом Гейдара Алиева”, в том числе с учетом общественного интереса к деятельности органов прокуратуры, 22 декабря в прокуратуре Абшеронского района был проведен "День открытых дверей".

Как сообщает в пятницу Trend, в мероприятии приняли участие представители СМИ и неправительственных организаций, а также сотрудники госструктур и правоохранительных органов.

Проинформированные об административном здании участники, ознакомились с условиями работы, созданными в здании для сотрудников.

Участникам также была наглядно продемонстрирована информационная система "Электронная прокуратура".

Гостям, ознакомившимся с криминалистическими транспортными средствами и оборудованием, была разъяснена важность использования современного оборудования при проведении следственных действий.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!