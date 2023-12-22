В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю дня рождения

БАКУ /Trend/ - Главный редактор и генеральный директор российской медиагруппы "Комсомольская правда" Олеся Носова направила письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

С днем рождения! Примите искренние пожелания здоровья, счастья и благополучия.

Благодарю за теплую дружбу и плодотворное сотрудничество с "Комсомольской правдой"".

Исполнительный директор компании S.A.T. Security and Transport из Германии Конрад Цорг направил письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый господин Президент.

Поздравляю Вас с днем рождения и передаю наилучшие пожелания. Желаю Вам, Вашей семье и близким долгих лет жизни, здоровья и счастья. Желаю Вам успехов в Вашей высшей государственной деятельности, которая превращает Азербайджан в авторитетную, развивающуюся, современную и красивую страну. Каждый раз, приезжая в Баку, я восхищаюсь развитием, происходящим в этом городе.

Пользуясь этой приятной возможностью, поздравляю Вас с наступающим Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

Как истинный друг Вашей страны всегда рад работать с Вами и Вашей делегацией во время Ваших зарубежных визитов, результатом которых стало успешное сотрудничество, основанное на взаимном доверии, и надеюсь на дальнейшее взаимодействие с Вами.

Ваше превосходительство, позвольте мне еще раз выразить Вам мое высочайшее почтение и искреннее уважение", - говорится в письме.

Директор гуманитарного лицея "Лингвист" имени Зарифы Алиевой города Ирпень Украины Валентина Антоненко направила письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

"Высокоуважаемый господин Президент!

Разрешите от всей души поздравить Вас с Днем Вашего рождения, пожелать Вам, в первую очередь, крепкого здоровья. От всего сердца также желаю Вам долгих лет жизни, благополучия, душевного спокойствия, счастливой семейной жизни.

Ваше превосходительство, Вы своим жизненным примером, своей мудрой деятельностью доказали, что мы призваны на нашу Землю, чтобы творить добро. Вы с честью исполняете эту миссию, достойно, с честью продолжаете созидание во имя человечности, следуя примеру Ваших родителей – Гейдара Алиева и Зарифы Алиевой, дорогих моему сердцу людей, перед которыми я низко преклоняюсь, потому что они подарили миру мудрого политического и государственного деятеля современности – великого сына азербайджанского народа, человека, который подарил нашему учебному заведению вторую жизнь. В капитально отремонтированном благодаря Вашему вниманию и заботе нашем прекрасном лицее сегодня обучаются 2300 детей.

Ваше превосходительство, пусть Всевышний всегда охраняет и защищает Вас и Ваших родных, Вашу прекрасную страну, которая становится все сильнее и краше! Нет такого дня, чтобы я не вспоминала о Вас, о доброте Вашего сердца, о Вашей постоянной благословенной помощи! Низкий поклон Вам и искренняя благодарность за понимание важности моей просьбы о создании необходимых условий пребывания наших детей в укрытии.

Высокоуважаемый господин Ильхам Гейдар оглу, разрешите также сообщить Вам о том, - думаю, Вам приятно будет об этом узнать, - что наши дети 3А класса начали изучать азербайджанский язык, который они будут изучать по 12-й класс. Обещаю Вам, что с каждым годом тех, кто будет изучать азербайджанский язык, язык Вашей страны, будет становиться все больше.

Азербайджан, Баку, Нахчыван навсегда в моем сердце! От всей души желаю Вам победы на президентских выборах! Я твердо уверена, что именно Вы еще много лет будете руководить Вашей страной! Иншаллах!" - говорится в письме.

Губернатор Астраханской области Российской Федерации Игорь Бабушкин направил письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович!

Примите мои уверения в высоком к Вам почтении и искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения!

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, процветания и успехов в реализации намеченных планов.

Ваш труд, направленный на развитие экономически процветающего государства и повышение благосостояния азербайджанского народа, снискал заслуженное уважение не только в родной стране, но и далеко за ее пределами.

Азербайджанская Республика всегда была и остается стратегическим партнером Российской Федерации по всем направлениям взаимодействия, в том числе на межрегиональном уровне. Высоко ценю сложившиеся дружественные связи между Азербайджанской Республикой и Астраханской областью и искренне благодарю Вас за поддержку, которую Вы оказываете укреплению многоплановых взаимовыгодных контактов с нашим регионом", - говорится в письме.