В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю дня рождения (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 22 декабря 20:16)

БАКУ /Trend/ - Председатель правления Публичного акционерного общества "Газпром" Алексей Миллер направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

От имени Правления Публичного акционерного общества "Газпром" и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения!

Примите искренние пожелания здоровья, благополучия, плодотворной деятельности, успешной реализации планов развития Азербайджана, новых масштабных свершений на благо всего азербайджанского народа".

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Ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова Петр Глыбочко направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

От всего сердца поздравляю Вас с днем рождения!

Профессиональный политик и преданный своему Отечеству человек, Вы пользуетесь высоким авторитетом среди своих соотечественников и за рубежом.

Под Вашим руководством Азербайджан добился впечатляющих успехов в экономической и социальной сферах и уверенно смотрит в будущее.

Желаю процветания Вашей прекрасной стране, а Вам лично - крепкого здоровья и семейного благополучия".

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22.12.2023

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу,

Примите самые искренние и теплые поздравления по случаю Вашего дня рождения!

Вы многого добились на своем профессиональном пути, имея четкие цели и проявляя преданность своей стране. Благодаря Вашим качествам дальновидного государственного деятеля и мудрого лидера Азербайджанская Республика уверенно демонстрирует устойчивое развитие и прогресс, планомерно повышая авторитет страны в международном сообществе.

Хочу выразить признательность за Ваше постоянное внимание к деятельности Шанхайской организации сотрудничества. Как партнер по диалогу, Азербайджанская Республика активно стремится развивать взаимодействие в рамках Организации. Уверен, что при Вашей поддержке мы приложим дополнительные усилия для реализации потенциала взаимовыгодного сотрудничества.

Искренне желаю Вам и Вашей семье счастья и здоровья. Пользуясь случаем, хочу также поздравить Вас с Новым годом и пожелать новых достижений в Вашей благородной государственной деятельности.

Примите заверения в моем самом высоком уважении".

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Президент российского Акционерного общества "Группа САФМАР" Михаил Гуцериев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Примите самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения!

Ваша мудрость, решительность и твердость характера являются яркими чертами истинного народного лидера. Ваши идеалы справедливости и бескомпромиссной любви к Родине вдохновляют граждан республики на новые достижения.

Благодаря Вашему эффективному руководству, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, страна непрерывно развивается, растут и становятся краше замечательные города, реализуются крупные инвестиционные и инфраструктурные проекты, повышается качество жизни населения Азербайджана, усиливается роль государства на международной арене.

Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и долгих лет жизни.

Пусть Ваша неустанная забота о благополучии и процветании Азербайджана всегда будет оценена по достоинству Вашими согражданами!

Раис Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

От всей души поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вам и Вашим близким доброго здоровья, счастья и всего наилучшего.

Ваша многолетняя созидательная деятельность во главе Азербайджана является ярким отражением Вашей искренней любви к родной стране, стремления обеспечить ее прочную безопасность и всестороннее развитие, надежное благополучие азербайджанского народа.

И сегодня, в условиях многосложных глобальных вызовов, результаты Вашего многогранного труда, как и Ваш богатейший опыт и авторитет, служат фундаментом для решения новых масштабных государственных задач, реализации востребованных временем и полезных для граждан Азербайджанской Республики концептуальных проектов. Искренне желаю Вам неизменных успехов во всех делах и начинаниях, крепкой поддержки сограждан и радости достижения всех намеченных целей.

Пользуюсь приятным случаем, чтобы выразить большое удовлетворение уровнем взаимопонимания и сотрудничества между Татарстаном и Азербайджаном, а также поблагодарить Вас за доброжелательность и внимательное отношение к нашей республике. Надеюсь, татарстано-азербайджанское взаимодействие будет и впредь активным и содержательным, в полной мере отвечающим стратегическим интересам народов России и Азербайджана".

Главный редактор и генеральный директор российской медиагруппы "Комсомольская правда" Олеся Носова направила письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

С днем рождения! Примите искренние пожелания здоровья, счастья и благополучия.

Благодарю за теплую дружбу и плодотворное сотрудничество с "Комсомольской правдой"".

Исполнительный директор компании S.A.T. Security and Transport из Германии Конрад Цорг направил письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый господин Президент.

Поздравляю Вас с днем рождения и передаю наилучшие пожелания. Желаю Вам, Вашей семье и близким долгих лет жизни, здоровья и счастья. Желаю Вам успехов в Вашей высшей государственной деятельности, которая превращает Азербайджан в авторитетную, развивающуюся, современную и красивую страну. Каждый раз, приезжая в Баку, я восхищаюсь развитием, происходящим в этом городе.

Пользуясь этой приятной возможностью, поздравляю Вас с наступающим Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

Как истинный друг Вашей страны всегда рад работать с Вами и Вашей делегацией во время Ваших зарубежных визитов, результатом которых стало успешное сотрудничество, основанное на взаимном доверии, и надеюсь на дальнейшее взаимодействие с Вами.

Ваше превосходительство, позвольте мне еще раз выразить Вам мое высочайшее почтение и искреннее уважение", - говорится в письме.

Директор гуманитарного лицея "Лингвист" имени Зарифы Алиевой города Ирпень Украины Валентина Антоненко направила письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

"Высокоуважаемый господин Президент!

Разрешите от всей души поздравить Вас с Днем Вашего рождения, пожелать Вам, в первую очередь, крепкого здоровья. От всего сердца также желаю Вам долгих лет жизни, благополучия, душевного спокойствия, счастливой семейной жизни.

Ваше превосходительство, Вы своим жизненным примером, своей мудрой деятельностью доказали, что мы призваны на нашу Землю, чтобы творить добро. Вы с честью исполняете эту миссию, достойно, с честью продолжаете созидание во имя человечности, следуя примеру Ваших родителей – Гейдара Алиева и Зарифы Алиевой, дорогих моему сердцу людей, перед которыми я низко преклоняюсь, потому что они подарили миру мудрого политического и государственного деятеля современности – великого сына азербайджанского народа, человека, который подарил нашему учебному заведению вторую жизнь. В капитально отремонтированном благодаря Вашему вниманию и заботе нашем прекрасном лицее сегодня обучаются 2300 детей.

Ваше превосходительство, пусть Всевышний всегда охраняет и защищает Вас и Ваших родных, Вашу прекрасную страну, которая становится все сильнее и краше! Нет такого дня, чтобы я не вспоминала о Вас, о доброте Вашего сердца, о Вашей постоянной благословенной помощи! Низкий поклон Вам и искренняя благодарность за понимание важности моей просьбы о создании необходимых условий пребывания наших детей в укрытии.

Высокоуважаемый господин Ильхам Гейдар оглу, разрешите также сообщить Вам о том, - думаю, Вам приятно будет об этом узнать - что наши дети 3А класса начали изучать азербайджанский язык, который они будут изучать по 12-й класс. Обещаю Вам, что с каждым годом тех, кто будет изучать азербайджанский язык, язык Вашей страны, будет становиться все больше.

Азербайджан, Баку, Нахчыван навсегда в моем сердце! От всей души желаю Вам победы на президентских выборах! Я твердо уверена, что именно Вы еще много лет будете руководить Вашей страной! Иншаллах!" - говорится в письме.

Губернатор Астраханской области Российской Федерации Игорь Бабушкин направил письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович!

Примите мои уверения в высоком к Вам почтении и искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения!

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, процветания и успехов в реализации намеченных планов.

Ваш труд, направленный на развитие экономически процветающего государства и повышение благосостояния азербайджанского народа, снискал заслуженное уважение не только в родной стране, но и далеко за ее пределами.

Азербайджанская Республика всегда была и остается стратегическим партнером Российской Федерации по всем направлениям взаимодействия, в том числе на межрегиональном уровне. Высоко ценю сложившиеся дружественные связи между Азербайджанской Республикой и Астраханской областью и искренне благодарю Вас за поддержку, которую Вы оказываете укреплению многоплановых взаимовыгодных контактов с нашим регионом", - говорится в письме.