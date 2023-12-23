МИД начал работу, связанную с голосованием соотечественников за рубежом - Мазахир Панахов

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел приступило к работе, связанной с голосованием соотечественников, проживающих за рубежом.

Об этом сказал председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии, сообщает Trend.

Он отметил, что граждане, проживающие за рубежом, должны быть внесены в список избирателей в ближайшем к ним дипломатическом представительстве страны.

"Они также могут обратиться к нам, чтобы мы связали их с дипломатической миссией", - добавил Панахов.

Отметим, что 7 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане. Согласно распоряжению, 7 февраля пройдут внеочередные президентские выборы.

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