В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю дня рождения (Обновлено)

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БАКУ /Trend/ - Губернатор Ростовской области Российской Федерации Василий Голубев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

Поздравляю Вас с днем рождения!

Пусть присущие Вам воля, опыт, лидерские качества, уважение коллег, авторитет у земляков и в дальнейшем служат делу социально-экономического развития Азербайджана.

Ростовская область высоко ценит сотрудничество, сложившиеся дружеские отношения с республикой и ее регионами.

Желаю Вам здоровья, благополучия и всего самого доброго".

Заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрий Козак направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович!

Примите сердечные поздравления по случаю дня Вашего рождения!

Вы снискали заслуженное уважение у себя на родине и за рубежом как мудрый и дальновидный государственный деятель. Под Вашим руководством Азербайджан движется по пути устойчивого развития, что находит благодарный отклик в сердцах граждан республики.

Ваш вклад в развитие дружественных союзнических отношений между нашими странами и народами трудно переоценить. Считаю, что потенциал их дальнейшего укрепления велик.

Пользуясь случаем, поздравляю Вас с наступающим 2024 годом!

Желаю Вам крепкого здоровья, энергии, успехов и всенародной поддержки на внеочередных выборах Президента, а близкому нам Азербайджану – мира, благополучия и процветания!".

Президент-председатель Правления Публичного акционерного общества "Банк ВТБ" Андрей Костин направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

В письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

От имени правления и коллектива "Банк ВТБ" примите теплые поздравления с Вашим днем рождения!

В этом году исполнилось два десятилетия Вашего беззаветного служения республике. Это время отмечено несомненными успехами Азербайджана во внешней политике, экономике, социальной сфере и государственном строительстве. Под Вашим началом страна весомо укрепила свой авторитет на международной арене, упрочила позиции регионального лидера, стала значимым игроком на Евразийском пространстве, в том числе в рамках формирующихся новых международных транспортных коридоров, таких как международный транспортный коридор Север-Юг.

В России высоко ценят прочные отношения сотрудничества и союзнического взаимодействия с республикой, дружбу с народом Азербайджана, плодотворные двусторонние связи между деловыми сообществами, которые в условиях непростых вызовов продолжают динамично развиваться. Группа "ВТБ" придает большое значение конструктивному диалогу с правительством республики.

В день Вашего рождения и в этот знаковый для республики год желаю Азербайджану дальнейшего процветания под Вашим руководством, а Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, - широкой поддержки граждан на грядущих президентских выборах, неисчерпаемого запаса сил, здоровья, мира и добра Вам и Вашим близким!"

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Примите сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения!

Сегодня Азербайджанская Республика продолжает добиваться значительных успехов в политической, социально-экономической, гуманитарной и иных сферах. Мудрость государственного деятеля и богатый жизненный опыт снискали Вам заслуженное уважение в республике и далеко за ее пределами.

Трудно переоценить Ваш личный вклад в упрочение союзнических отношений России и Азербайджана, являющихся важным элементом обеспечения стабильности и безопасности в Закавказье и Каспийском регионе. Уверен, что поступательное развитие диалога в интересах дружественных народов наших стран имеет серьезные перспективы, в том числе и в рамках борьбы с современными западными практиками неоколониализма.

От всей души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, благополучия и всего наилучшего".

Академик Российской академии наук и Российской академии медицинских наук Мамед Алиев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Глубокоуважаемый господин Президент!

Разрешите поздравить Вас с днем рождения!

В этот особенный день для Вас, Вашей семьи и всего азербайджанского народа хочу выразить Вам самые искрение пожелания здоровья, счастья и благополучия.

Ваши дела, успехи и достижения вдохновляют миллионы азербайджанцев во всем мире. Под Вашим руководством Азербайджан достиг выдающихся успехов. Но самым главным достижением в этом году стало возвращение Карабаха в родную гавань!

Авторитет Азербайджана на мировой арене возрос кратно. И прежде всего это Ваша заслуга! Апогеем вышесказанного является решение ООН о проведении климатического форума СОР29 в Баку.

Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, оглядываясь на этапы прошедших событий, вызывает восхищение Ваш талант предвидения, блестящего дипломата, гениального стратега и достойного сына великого Гейдара Алиева!

Желаю Вам и Вашей большой и красивой семье мира, гармонии, процветания и хорошего настроения!".

Президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Приветствую Вас как новый президент Фонда тюркской культуры и наследия и искренне поздравляю с днем рождения. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и процветания, новых успехов в делах на благо братского народа Азербайджана.

Благодаря Вашей мудрой и дальновидной политике Азербайджан играет все более важную роль в регионе и мире. Желаю Вам неиссякаемой энергии в Вашей деятельности, направленной на экономическое и социальное развитие страны, защиту ее внешнеполитических интересов.

Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю Вам глубокую признательность за оказанное мне доверие и поддержку моего назначения президентом Фонда тюркской культуры и наследия. Для меня большая честь и гордость удостоиться должности руководителя организации, созданной по Вашей личной инициативе. Хотела бы заверить Вас, что приложу все усилия для дальнейшего укрепления тюркского мира, защиты его богатого культурного наследия.

В то же время сердечно поздравляю Вас и весь народ Азербайджана по случаю великой Победы победоносной Азербайджанской армии в 44-дневной Отечественной войне под руководством Вашего превосходительства, а также 100-летнего юбилея великого сына Азербайджана и тюркского мира, архитектора независимого Азербайджанского государства, политика мирового уровня Гейдара Алиева, который всем своим существом был предан Родине. Ваша радость – радость всех тюркских народов".

Правление Евразийского регионального центра Молодежного форума Организации исламского сотрудничества направило поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Для нас большая честь сердечно поздравить Вас с днем рождения и пожелать Вам успехов в высшей государственной деятельности.

Проведение в 2004 году в Баку учредительного заседания Генеральной ассамблеи Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС) как выражение Вашей твердой позиции, связанной с солидарностью и развитием молодежи стран-членов ОИС, его формирование и развитие в качестве международного института в структуре Организации, а также постоянная поддержка правительством Азербайджана размещения Евразийского регионального центра Молодежного форума ОИС в Баку являются ярким примером для других лидеров региона. Мы всегда гордимся тем, что Вы отмечаете учреждение Форума в качестве международной организации как важный вклад Азербайджанской Республики в ОИС. Мы гордимся тем доверием и поддержкой, которые Вы оказываете Правлению Евразийского регионального центра Молодежного форума ОИС, и приложим все усилия, чтобы оправдать это доверие.

Восстановление Азербайджаном в этом году полного правового контроля над всеми своими территориями в результате Вашей мудрой политики является первым и большим успехом в деле освобождения от оккупации территорий, достигнутым не только в истории Азербайджана, но и в истории исламских стран за последние двести лет. От имени молодежи мусульманских стран мы с большой радостью и гордостью приветствовали эту Победу.

Избрание города Шуша культурной и молодежной столицей исламского мира в следующем году является наглядным показателем Вашего авторитета в мусульманском мире. Мы верим, что в следующем году Азербайджан, особенно город Шуша, станут центром солидарности мусульманской молодежи.

Желаем Вам успехов на предстоящих в Азербайджанской Республике в 2024 году президентских выборах и верим в Вашу уверенную победу.

Уважаемый Президент, желаем Вам и Вашей семье крепкого здоровья, успехов и процветания.

Просим принять наши высочайшее почтение к Вам и наилучшие пожелания".

Заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

Примите сердечные поздравления с днем рождения!

Вы по праву пользуетесь заслуженным авторитетом среди соотечественников и на международной арене как опытный и ответственный государственный деятель. Ваше имя неразрывно связано с развитием и укреплением отношений стратегического партнерства на благо российского и азербайджанского народов.

От всей души желаю Вам доброго здоровья и успехов, а всем гражданам Азербайджанской Республики - мира и процветания!".

Председатель Ассоциации нотариусов России, почетный президент Конгресса азербайджанцев Европы Натиг Агамиров направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Многоуважаемый господин Президент!

Позвольте от всей души поздравить Вас с днем рождения, пожелать Вам крепкого здоровья и дальнейших свершений во имя будущего родного Азербайджана!

С большой гордостью и пристальным вниманием мы, Ваши соотечественники, друзья и соратники во всем мире, следим за тем, как в этот сложнейший исторический период азербайджанский народ во главе со своим Президентом и Верховным главнокомандующим уверенно и последовательно отстаивает свои суверенные интересы, укрепляет свою обороноспособность и международные позиции, демонстрирует всему миру решимость в защите своей земли, наращивает экономический потенциал, своим созидательным трудом закладывает основу для дальнейшего развития и процветания страны.

Три года назад по воле Всевышнего и под Вашим командованием наши славные воины освободили священный Карабах и его колыбель Шушу. Ваш талант государственного деятеля, полководца, выдающегося политика и дипломата позволил практически бескровно вернуть Агдам, Лачин, Кяльбаджар, позднее – в результате молниеносной антитеррористической операции добиться полного и окончательного восстановления территориальной целостности страны.

Всего три года, а сколько за это время сделано! Сегодня, как подлинный созидатель, Вы возрождаете эти города! Это ли не счастье для сына своего народа и своего отца великого Гейдара Алиева! Это ли не триумф лидера!

Вряд ли можно найти в сегодняшнем мире руководителя государства, чье лидерство в стране было бы столь очевидным и неоспоримым, снискавшего подобное Вашему признание своего народа и мирового истеблишмента.

Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, в преддверии предстоящих президентских выборов в Азербайджане миллионы наших соотечественников, проживающих за пределами своей исторической Родины, в едином порыве заявляют о всемерной поддержке Вашей деятельности, с Вами и только с Вами связывают дальнейший прогресс и процветание родного Азербайджана! Пусть Всевышний дарует Вам силы и терпение на этом пути!

Пусть наступающий год принесет Вам и всему азербайджанскому народу мира, добра и счастья! Счастья и благополучия Вам и Вашим близким!".

Региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вам и Вашей семье крепкого здоровья и счастья.

Мы – компания BP гордимся тем, что являемся оператором энергетических проектов мирового масштаба в Азербайджане. Реализация этих стратегических энергетических проектов стала возможной благодаря Вашему руководству и постоянной поддержке.

Мы рады нашему плодотворному сотрудничеству с правительством Азербайджана и SOCAR и уверены, что это стратегическое партнерство будет продолжаться долгие годы.

Пользуясь этой приятной возможностью, также поздравляю Вас и азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом. Желаю Вам, Вашим близким и азербайджанскому народу в новом году процветания, мира и благополучия".

Глава Автономного территориального образования Гагаузия (Гагауз Ери) Республики Молдова Евгения Гуцул направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Многоуважаемый господин Президент!

Позвольте от имени гагаузского народа и от себя лично засвидетельствовать Вам свое почтение и направить поздравления по случаю Вашего дня рождения.

В этот торжественный и праздничный день примите самые добрые пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и успешного воплощения всех Ваших планов на благо процветания Азербайджанской Республики.

Благодаря Вашему богатому политическому опыту, энергии и профессионализму, а также умению найти верное решение в самых сложных вопросах сегодня Азербайджанская Республика достигла огромных экономических величин и является одним из самых развитых международных субъектов.

В свою очередь позвольте выразить Вам слова глубокой благодарности за внимание, оказываемое жителям Гагаузии, а также за неоценимый вклад в развитие сотрудничества с Гагаузской Автономией. Уверена, что оказываемое Вами внимание к инициативам гагаузского региона является свидетельством доверительных взаимоотношений.

Пользуясь случаем, многоуважаемый господин Президент, возобновляю уверения в высоком к Вам уважении и желаю успехов в Вашей деятельности на благо процветания и развития Азербайджанской Республики.

С наилучшими пожеланиями и надеждой на дальнейшее плодотворное сотрудничество".

Председатель Общественной организации "Совет ученых азербайджанцев Украины" Ариф Гулиев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Считаем большой честью от имени членов Общественной организации «Совет ученых азербайджанцев Украины» и от себя лично поздравить Вас с днем рождения и передать наилучшие пожелания.

Постоянное развитие нашего родного Азербайджана, занявшего достойное место среди стран мира, полное восстановление его суверенитета благодаря проводимой Вашим превосходительством гуманистической и миролюбивой политике, направленной на реализацию желаний и заветов общенационального лидера Гейдара Алиева, связанных с развитием азербайджанской государственности, вызывает у нас чувство гордости, мобилизует на новые достижения во имя азербайджанства за пределами нашей Родины.

Пользуясь этой приятной возможностью, поздравляем Вас с наступающим Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, выражаем глубокую признательность за Вашу поддержку деятельности азербайджанской диаспоры. В этот знаменательный день желаем Вашему превосходительству и всем членам Вашей семьи, нашему родному народу крепкого здоровья, долгих лет жизни, новых успехов в Вашей государственной деятельности".

Председатель правления Публичного акционерного общества "Газпром" Алексей Миллер направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

От имени Правления Публичного акционерного общества "Газпром" и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения!

Примите искренние пожелания здоровья, благополучия, плодотворной деятельности, успешной реализации планов развития Азербайджана, новых масштабных свершений на благо всего азербайджанского народа".

Ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова Петр Глыбочко направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

От всего сердца поздравляю Вас с днем рождения!

Профессиональный политик и преданный своему Отечеству человек, Вы пользуетесь высоким авторитетом среди своих соотечественников и за рубежом.

Под Вашим руководством Азербайджан добился впечатляющих успехов в экономической и социальной сферах и уверенно смотрит в будущее.

Желаю процветания Вашей прекрасной стране, а Вам лично - крепкого здоровья и семейного благополучия".

22.12.2023

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу,

Примите самые искренние и теплые поздравления по случаю Вашего дня рождения!

Вы многого добились на своем профессиональном пути, имея четкие цели и проявляя преданность своей стране. Благодаря Вашим качествам дальновидного государственного деятеля и мудрого лидера Азербайджанская Республика уверенно демонстрирует устойчивое развитие и прогресс, планомерно повышая авторитет страны в международном сообществе.

Хочу выразить признательность за Ваше постоянное внимание к деятельности Шанхайской организации сотрудничества. Как партнер по диалогу, Азербайджанская Республика активно стремится развивать взаимодействие в рамках Организации. Уверен, что при Вашей поддержке мы приложим дополнительные усилия для реализации потенциала взаимовыгодного сотрудничества.

Искренне желаю Вам и Вашей семье счастья и здоровья. Пользуясь случаем, хочу также поздравить Вас с Новым годом и пожелать новых достижений в Вашей благородной государственной деятельности.

Примите заверения в моем самом высоком уважении".

Президент российского Акционерного общества "Группа САФМАР" Михаил Гуцериев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Примите самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения!

Ваша мудрость, решительность и твердость характера являются яркими чертами истинного народного лидера. Ваши идеалы справедливости и бескомпромиссной любви к Родине вдохновляют граждан республики на новые достижения.

Благодаря Вашему эффективному руководству, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, страна непрерывно развивается, растут и становятся краше замечательные города, реализуются крупные инвестиционные и инфраструктурные проекты, повышается качество жизни населения Азербайджана, усиливается роль государства на международной арене.

Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и долгих лет жизни.

Пусть Ваша неустанная забота о благополучии и процветании Азербайджана всегда будет оценена по достоинству Вашими согражданами!"

Раис Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

От всей души поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вам и Вашим близким доброго здоровья, счастья и всего наилучшего.

Ваша многолетняя созидательная деятельность во главе Азербайджана является ярким отражением Вашей искренней любви к родной стране, стремления обеспечить ее прочную безопасность и всестороннее развитие, надежное благополучие азербайджанского народа.

И сегодня, в условиях многосложных глобальных вызовов, результаты Вашего многогранного труда, как и Ваш богатейший опыт и авторитет, служат фундаментом для решения новых масштабных государственных задач, реализации востребованных временем и полезных для граждан Азербайджанской Республики концептуальных проектов. Искренне желаю Вам неизменных успехов во всех делах и начинаниях, крепкой поддержки сограждан и радости достижения всех намеченных целей.

Пользуюсь приятным случаем, чтобы выразить большое удовлетворение уровнем взаимопонимания и сотрудничества между Татарстаном и Азербайджаном, а также поблагодарить Вас за доброжелательность и внимательное отношение к нашей республике. Надеюсь, татарстано-азербайджанское взаимодействие будет и впредь активным и содержательным, в полной мере отвечающим стратегическим интересам народов России и Азербайджана".

Главный редактор и генеральный директор российской медиагруппы "Комсомольская правда" Олеся Носова направила письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

С днем рождения! Примите искренние пожелания здоровья, счастья и благополучия.

Благодарю за теплую дружбу и плодотворное сотрудничество с "Комсомольской правдой"".

Исполнительный директор компании S.A.T. Security and Transport из Германии Конрад Цорг направил письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Поздравляю Вас с днем рождения и передаю наилучшие пожелания. Желаю Вам, Вашей семье и близким долгих лет жизни, здоровья и счастья. Желаю Вам успехов в Вашей высшей государственной деятельности, которая превращает Азербайджан в авторитетную, развивающуюся, современную и красивую страну. Каждый раз, приезжая в Баку, я восхищаюсь развитием, происходящим в этом городе.

Пользуясь этой приятной возможностью, поздравляю Вас с наступающим Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

Как истинный друг Вашей страны всегда рад работать с Вами и Вашей делегацией во время Ваших зарубежных визитов, результатом которых стало успешное сотрудничество, основанное на взаимном доверии, и надеюсь на дальнейшее взаимодействие с Вами.

Ваше превосходительство, позвольте мне еще раз выразить Вам мое высочайшее почтение и искреннее уважение".

Директор гуманитарного лицея "Лингвист" имени Зарифы Алиевой города Ирпень Украины Валентина Антоненко направила письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Высокоуважаемый господин Президент!

Разрешите от всей души поздравить Вас с Днем Вашего рождения, пожелать Вам, в первую очередь, крепкого здоровья. От всего сердца также желаю Вам долгих лет жизни, благополучия, душевного спокойствия, счастливой семейной жизни.

Ваше превосходительство, Вы своим жизненным примером, своей мудрой деятельностью доказали, что мы призваны на нашу Землю, чтобы творить добро. Вы с честью исполняете эту миссию, достойно, с честью продолжаете созидание во имя человечности, следуя примеру Ваших родителей – Гейдара Алиева и Зарифы Алиевой, дорогих моему сердцу людей, перед которыми я низко преклоняюсь, потому что они подарили миру мудрого политического и государственного деятеля современности – великого сына азербайджанского народа, человека, который подарил нашему учебному заведению вторую жизнь. В капитально отремонтированном благодаря Вашему вниманию и заботе нашем прекрасном лицее сегодня обучаются 2300 детей.

Ваше превосходительство, пусть Всевышний всегда охраняет и защищает Вас и Ваших родных, Вашу прекрасную страну, которая становится все сильнее и краше! Нет такого дня, чтобы я не вспоминала о Вас, о доброте Вашего сердца, о Вашей постоянной благословенной помощи! Низкий поклон Вам и искренняя благодарность за понимание важности моей просьбы о создании необходимых условий пребывания наших детей в укрытии.

Высокоуважаемый господин Ильхам Гейдар оглу, разрешите также сообщить Вам о том, - думаю, Вам приятно будет об этом узнать - что наши дети 3А класса начали изучать азербайджанский язык, который они будут изучать по 12-й класс. Обещаю Вам, что с каждым годом тех, кто будет изучать азербайджанский язык, язык Вашей страны, будет становиться все больше.

Азербайджан, Баку, Нахчыван навсегда в моем сердце! От всей души желаю Вам победы на президентских выборах! Я твердо уверена, что именно Вы еще много лет будете руководить Вашей страной! Иншаллах!"

Губернатор Астраханской области Российской Федерации Игорь Бабушкин направил письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович!

Примите мои уверения в высоком к Вам почтении и искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения!

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, процветания и успехов в реализации намеченных планов.

Ваш труд, направленный на развитие экономически процветающего государства и повышение благосостояния азербайджанского народа, снискал заслуженное уважение не только в родной стране, но и далеко за ее пределами.

Азербайджанская Республика всегда была и остается стратегическим партнером Российской Федерации по всем направлениям взаимодействия, в том числе на межрегиональном уровне. Высоко ценю сложившиеся дружественные связи между Азербайджанской Республикой и Астраханской областью и искренне благодарю Вас за поддержку, которую Вы оказываете укреплению многоплановых взаимовыгодных контактов с нашим регионом".