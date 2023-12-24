Шавкат Мирзиёев поздравил Президента Ильхама Алиева с днем ​​рождения

БАКУ /Trend/ - 24 декабря Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Шавкат Мирзиёев передал главе нашего государства поздравления с днем рождения, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности и здоровья.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

Главы государств подчеркнули, что дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Узбекистаном успешно развиваются во всех сферах, отметили, что регулярные встречи и контакты на высоком уровне вносят вклад в расширение сотрудничества.

Президент Ильхам Алиев еще раз выразил признательность за поздравительное послание, направленное Президентом Узбекистана по случаю принятого решения о проведении COP29 в Азербайджане в следующем году.

В свою очередь Президент Узбекистана еще раз поздравил главу нашего государства по этому случаю, расценил это как свидетельство укрепления авторитета Азербайджана на международной арене и проявление уважения к нашей стране.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о перспективах отношений, была выражена уверенность, что сотрудничество будет еще больше укрепляться, условлено о новых контактах в следующем году.