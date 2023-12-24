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Александр Лукашенко поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения

Политика Материалы 24 декабря 2023 11:39 (UTC +04:00)
Александр Лукашенко поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 24 декабря позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Александр Лукашенко поздравил главу нашего государства с днем рождения, пожелал ему новых успехов в государственной деятельности и здоровья.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

Президенты Азербайджана и Беларуси выразили удовлетворение успешным развитием двусторонних дружественных отношений между нашими странами, высказали уверенность в том, что связи будут еще больше расширяться.

В ходе телефонного разговора главы государств провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

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