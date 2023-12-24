Эрдоган поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.

В поздравлении говорится:

"Господин Президент, дорогой Брат.

От имени моего народа и от себя лично с искренними пожеланиями поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вам и Вашей семье долгих лет жизни, полной здоровья и счастья.

Достижения Азербайджана, который под руководством Вашего превосходительства уверенными шагами движется вперед, и его постепенно растущий авторитет в международном масштабе являются для нас событием, вызывающим гордость.

Неповторимые узы братства и солидарности между Турцией и Азербайджаном, основанные на лозунге «Два государства, одна нация», как это было до сих пор, и в будущем продолжат формировать прочную основу для наших отношений.

Дорогой брат, пользуясь случаем, еще раз поздравляю Вас с днем рождения, выражаю самые искренние пожелания счастливых дней и благополучия народу Азербайджана".