Президент Ильхам Алиева и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с восстановительными работами в комплексе «Имарет» в Агдаме

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ремонтно-восстановительными работами в комплексе «Имарет» в городе Агдам.

Как сообщает Trend, глава государства и первая леди были проинформированы о проделанной работе.

Одним из историко-архитектурных памятников, подвергшихся армянскому вандализму в Агдамском районе, является дворец основателя Карабахского ханства Панахали хана. Этот историко-архитектурный памятник, относящийся к XVIII веку, в отличие от распространенных на территории Азербайджана ханских дворцов, является образцом жилья, несущего в себе черты роскошного дома. Дворец Панахали хана, как и другие культурно-исторические, религиозные памятники, находившиеся на оккупированных территориях, был осквернен захватчиками и подвергнут вандализму.

Здесь находились гробницы Панахали хана и других правителей Карабахского ханства - Ибрагимхалил хана и его сына Мехдигулу хана, а также могила дочери Мехдигулу хана Хуршидбану Натаван. На этом кладбище похоронены также другие выдающиеся лица из рода карабахских ханов. После оккупации города Агдам кладбище также подверглось армянскому вандализму. Гробница Ибрагимхалил хана и надгробный памятник дочери последнего правителя Карабаха Мехдигулу хана Джаваншира Хуршидбану Натаван были разрушены армянами.

По соответствующему поручению Президента Ильхама Алиева началась работа по восстановлению комплекса «Имарет», где размещался дворец Панахали хана. 4 октября 2022 года главе государства была представлена подготовленная иностранными специалистами концепция восстановления комплекса и началась работа. Согласно концепции, комплекс будет состоять из дворца Панахали хана, гробниц и Парка карабахских скакунов. После восстановления ханский дворец будет функционировать как интерактивный музей.

В рамках поездок иностранных специалистов в Агдам были проведены инспектирование и съемки участка, исследованы архивные материалы, с учетом международного опыта подготовлены проекты восстановления и дизайна. В целом, комплекс охватит территорию в 3,3 гектара.

В исследуемый участок включены остатки пяти гробниц на историческом кладбище в комплексе «Имарет». Внутренняя часть гробниц и прилегающая к ним территория очищены от отходов свиноводческого хозяйства, созданного внутри этих памятников армянскими оккупантами, и прочего мусора.

В результате исследований здесь обнаружены многочисленные мусульманские могилы, фрагменты каменных памятников – надгробья, колонная база античного периода, антропоморфный идол. На территории были найдены, в частности, черепа и нижняя челюсть, большое количество фрагментов скелета человека. Среди захоронений имеются также могилы типа древнего склепа, принадлежащие ханскому роду. Большая часть могил похороненных здесь в советское время людей подверглась вандализму. С обнаруженных на территории костей взяты образцы ДНК, продолжаются исследования, связанные с идентификацией останков.

Армянские оккупанты разбили надгробия на могилах, многие из них вывезены с территории кладбища для использования в различных целях.

В целях проведения археологических исследований на территории комплекса Институт археологии, этнографии и антропологии НАНА в апреле этого года направил в город Агдам научную экспедицию. Фото- и видеосъемки обнаруженных в ходе исследований находок проводились как с помощью фотоаппарата, так и квадрокоптера. Было установлено, что территория исторического кладбища, относящегося к комплексу «Имарет», составляет 6 тысяч квадратных метров. До конца текущего года завершится первый этап археологических исследований на расположенном на территории комплекса историческом кладбище. Затем здесь начнется второй этап исследовательских работ.

Предусматривается, что средства для полного восстановления комплекса будут выделены Фондом возрождения Карабаха.