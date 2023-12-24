Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Гияслы в Агдамском районе

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент села Гияслы Агдамского района.

Как сообщает Trend, глава государства был проинформирован о предстоящей работе в селе.

Было отмечено, что село спроектировано в современном стиле с сохранением его исторических традиций. Общая территория села составляет около 400 гектаров. В селе Гияслы планируется расселить 4972 человека. В целом, в селе предусмотрено строительство 1323 индивидуальных домов.

Под первый этап строительства кварталов отведен земельный участок площадью 145 гектаров. На первом этапе в селе будут построены 656 индивидуальных домов, в которые планируется переселить 2546 человек.

Было подчеркнуто, что в селе будут созданы все условия и для обеспечения занятости населения. Оно будет обеспечено работой в культурном и развлекательном центрах, религиозных, обслуживающих, коммерческих учреждениях, объектах экономического развития, в сферах образования, управления и сельского хозяйства.

В селе Гияслы планируется построить школу на 540 ученических мест, два детских сада на 180 мест и другие социальные объекты.

В целях экономии энергоносителей в селе предусмотрено использование альтернативной энергии.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Гияслы.