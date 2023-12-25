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Внесены изменения в устав Молодежного фонда Азербайджана - Указ

Политика Материалы 25 декабря 2023 12:55 (UTC +04:00)
Внесены изменения в устав Молодежного фонда Азербайджана - Указ

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в устав Молодежного фонда Азербайджанской Республики.

Как сообщает в понедельник Trend, согласно указу в устав добавлен новый подпункт:

"4.7.1-3. принимает решение, предусмотренное в третьем предложении пункта 4.14 настоящего Устава".

Третье предложение пункта 4.14 приведено в следующей редактуре:

"При отсутствии исполнительного директора его заменяет один из его заместителей по решению совета, а при временном отсутствии - по приказу исполнительного директора".

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