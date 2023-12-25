В НАТО оптимистично настроены по поводу совместной декларации между Азербайджаном и Арменией - спецпред

БАКУ /Trend/ - В НАТО весьма оптимистично настроены по поводу совместной декларации, которую подписали Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как передает в понедельник Trend, об этом в интервью грузинскому Первому каналу заявил заместитель помощника Генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности, специальный представитель по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.

"Мы рассматриваем это как весьма позитивное событие. Мы поддерживаем улучшение отношений между Арменией и Азербайджаном. Мы также поддерживаем усилия Евросоюза и США в этом процессе, а также меры, предпринятые обеими странами на двусторонней основе", - сказал он.

Спецпред добавил, что НАТО поощеряет стремления Армении отойти от Москвы.

"Армяне свободны принимать собственные решения, и я думаю, что они уже начинают сближаться с нами – просить о большем сотрудничестве, требовать большего политического диалога и большего присутствия НАТО. Мы поддерживаем любые решения наших партнеров, которые, по нашему мнению, полезны для стабильности в регионе. Это очень важно для нас", - отметил Коломина.

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